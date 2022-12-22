В воронежском райцентре объявили поиски 62-летнего мужчины

Ориентировка волонтеров

В Воронежской области объявили поиски 62-летнего Евгения Федорова. Мужчина проживает в пгт Анна и пропал без вести еще 2 декабря. Он ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор на связь не выходил. Ориентировку на мужчину опубликовали добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Евгений ростом 160 см, нормального телосложения. У него черные волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в зелено-бежевую куртку, черный спортивный костюм и черные сапоги.

Если вы что-то знаете о местонахождении Евгения Федорова, свяжитесь с волонтерами. Звонить нужно по номеру телефона: 8-800-700-54-52.