Воронежцев пригласили на бесплатные Новогодние елки в парк «Дельфин»

В воронежском парке «Дельфин» организаторы проведут бесплатно три новогодние елки для детей. Об этом сообщили на официальной странице общественного пространства во ВКонтакте.

Изначально торжества бесплатно планировалось провести лишь для детей мобилизованных жителей Железнодорожного района. Но из-за низких продаж билетов елки решили не отменять.

Бесплатные праздничные программы для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой в парке «Дельфин» состоятся:

25.12 в 13:00;

03.01 в 13:00;

05.01 в 11:00.

Организаторы призвали воронежцев приходить с детьми, братьями и сестрами, племянниками, крестниками и друзьями детей. Программа будет интересна ребятишкам от 2 до 10 лет. Их ждут конкурсы, подарки самым активным, веселые танцы и эстафеты с Дедом Морозом и Снегурочкой.