В Воронежской области до вечера 22 декабря продлили предупреждение о гололеде

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Желтый уровень погодной опасности из-за гололеда в Воронежской области продлили до вечера 22 декабря. Это следует из данных прогностической карты ЦФО Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать как минимум до 18:00 четверга, 22 декабря. Кроме того, также до вечера в регионе местами ожидается туман.

Ранее в департаменте здравоохранения Воронежской области поделилсь статистой пострадавших за неделю при гололеде. С различными травмами в медучреждения обратился 3501 человек, из них 2347 покалечились в Воронеже.