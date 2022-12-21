В Воронежской области перекрыли движение уже на пятом мосту через реку Дон

В среду, 21 декабря, перекрыли движение на наплавном мосту через Дон в Верхнемамонском районе на км 7+454 дороги Ольховатка - Старая Калитва. Водителей, ездящих в этом направлении, просят продумать маршруты объезда. Причина перекрытия – подъем уровня воды в Дону из-за затянувшейся оттепели.

Напомним, ранее закрыли движение на мостах возле села Новоживотинное Рамонского района, на 17-м километре дороги «Воронеж - Малышево - Гремячье» в Хохольском районе, на 14-м км дороги «Воронеж - Луганск - Давыдовка» в Острогожском районе и у села Селявное в Лискинском районе. Причина - та же.