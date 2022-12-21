В Воронеже у двух азиаток изъяли 2,5 килограмма героина

Часть изъятой смертоносной отравы. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Среди бела дня на улице Нововоронежской полицейские задержали двух гражданок среднеазиатской республики в возрасте 40 лет. Женщины в лесополосе подняли из-под опавшей хвои полимерный пакет с веществом бежевого цвета. В ходе обыска в их квартире в доме на улице Ростовской, обнаружили и изъяли расфасованные свертки. Там лежало аналогичное вещество. Общий вес свертков превышал 2,5 килограмма.

Изъятое вещество направили на исследование в лабораторию. Там выяснили, что в изъятом в лесополосе пакете был героин. Женщин доставили в отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что они живут в Воронеже уже около восьми лет. Женщины зарабатывали, ухаживая за больными и пожилыми людьми. Они рассказали, что купили крупную партию героина для расфасовывания и последующей продажи через «тайники-закладки». Решают вопрос об избрании им меры пресечения.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ, карающей за незаконный сбыт наркотиков. Каждой из задержанных женщин грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.