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НовостиОбщество21 декабря 2022 16:26

Воронеж вечером 21 декабря застрял в 9-балльных пробках

Особенно загружены дороги в центре города и на Московском проспекте
Олег КУЗНЕЦОВ
Водителям лучше объезжать центр и Московский проспект.

Водителям лучше объезжать центр и Московский проспект.

Фото: Яндекс.Пробки

Вечером в среду, 21 декабря, Воронеж практически встал в пробках. Специализированный сервис Яндекса показывал 9 баллов. То есть, было совсем недалеко до транспортного коллапса.

Сейчас ситуация немного улучшилась. Пробки стали 7-балльными. Тем не менее в центре города и на Московском проспекте почти до Беговой машины еле движутся. На левом берегу заторы наблюдаются на подъезде к мосту ВОГРЭС.

Причиной пробок стали многочисленные аварии. В сочетании с часом пик они и привели к таким мощным заторам.