Воронеж вечером 21 декабря застрял в 9-балльных пробках

Водителям лучше объезжать центр и Московский проспект. Фото: Яндекс.Пробки

Вечером в среду, 21 декабря, Воронеж практически встал в пробках. Специализированный сервис Яндекса показывал 9 баллов. То есть, было совсем недалеко до транспортного коллапса.

Сейчас ситуация немного улучшилась. Пробки стали 7-балльными. Тем не менее в центре города и на Московском проспекте почти до Беговой машины еле движутся. На левом берегу заторы наблюдаются на подъезде к мосту ВОГРЭС.

Причиной пробок стали многочисленные аварии. В сочетании с часом пик они и привели к таким мощным заторам.