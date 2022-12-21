В Воронеже гостя с юга за налет на пункт приема металла посадили на четыре года

Разбойник отправится на четыре года в колонию строгого режима. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Советском районном суде вынесли приговор 25-летнему уроженцу одной из среднеазиатских республик. Он отвечал по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

В конце февраля 2022 года ранним утром в помещение пункта приема металла на улице Космонавтов, зашли двое неизвестных. По данным следствия, один из них потребовал у 54-летнего сотрудника деньги, угрожая электрошокером. Мужчина открыл кассу и передал налетчику 64 тысячи рублей.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Они заметили на них арендованный автомобиль «Хендай Акцент», на котором приехали преступники. Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего мужчину в арендованной квартире в Центральном районе.

Задержать одного из преступников помогли записи с камер видеонаблюдения. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Молодого человека арестовали. В ходе расследования он полностью признал свою вину. Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима, - сообщили в региональном ГУ МВД.