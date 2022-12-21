В Воронеже сотрудников госбезопасности поздравили со 105-летием образования службы

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронеже состоялась торжественная церемония, посвященная 105-й годовщине создания Федеральной службы безопасности. В ней приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев Торжественная, председатель областной Думы Владимир Нетесов, мэр города Вадим Кстенина, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, представители территориальных органов власти и силовых ведомств, сотрудники и ветераны управления ФСБ РФ по Воронежской области.

Приветствуя героев торжества, Александр Гусев высоко оценил их вклад в стабильное развитие региона, профессионализм и высокую нравственность, компетентность и добросовестность. Все эти качества позволяют сегодня решать задачи особой важности в условиях проведения специальной военной операции.

Александр Викторович добавил, что, благодаря работе службы безопасности, воронежцы могут жить спокойно, а ситуация в регионе остается стабильной. Глава региона поблагодарил представителей службы за бдительность, стойкость и сохранение лучших служебных традиций.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Высоко оценил труд представителей госбезопасности в своем поздравлении и глава города Вадим Кстенин:

– Это очень тонкая работа, которую не понять гражданским служащим. Иногда о ее результатах мы узнаем, уже как о свершившемся факте устранения угрозы. Тем ценнее для органов местного самоуправления тот уровень взаимодействия, который сложился за последние годы, как в части обеспечения безопасности наших ключевых массовых мероприятий, так и по выполнению мероприятий антитеррористической защищенности важнейших городских объектов.

Мэр также обратился со словами благодарности к «тылу» чекистов – их семьям, которые являются надежной опорой и поддержкой, с уважением относятся к непростым условиям службы. Вадим Кстенин пожелал им терпения, взаимного доверия и понимания, а главное – здоровья.

Воронежская ГубЧК образована 3 июня 1918 года. С первых дней местные чекисты активно включились в борьбу с бандитизмом, постепенно расширяя свои задачи и полномочия. Во все времена представители службы госбезопасности достойно несли высокое звание, успешно борясь с организованной преступностью, терроризмом, действиями иностранных разведок, надежно обеспечивали безопасность и спокойствие своих сограждан.