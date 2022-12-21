В Воронеже задержали мужчину, спилившего семь сосен, чтобы их продать

Сосны, срубленные браконьером. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже на днях автоинспекторы заметили странный маршрут «ГАЗели» возле одного из садоводческих товариществ. Ее водитель свернул с асфальта и продолжил движение по бездорожью вглубь лесополосы. Вскоре грузовик остановили, его кузов был загружен соснами. Документов на груз водитель предъявить не смог.

Полицейские выяснили, что 37-летний местный житель несколько дней назад в лесополосе в 700 метрах от СНТ «Березка» незаконно срубил семь сосен. А потом решил отвезти деревья на «ГАЗели» в Воронеж и там их продать.

У мужчины изъяли «ГАЗель», бензопилу и сосны. Эксперты определили, что своими действиями он нанес материальный ущерб в особо крупном размере на сумму около 250 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы. 37-летнего воронежца до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, недавно незаконно срубили 14 сосен в Россошанском районе. Тех, кто это сделал, пока не разыскали.