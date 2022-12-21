В Воронеже дошло до суда дело об убийстве мужчиной своего гостя

Место преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 57-летнего жителя Воронежа. Его обвиняют по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, днем 7 октября 2022 года 57-летний мужчина в своей квартире в переулке Новый выпивал с 33-летним знакомым. Хозяин с гостем поссорились. Владелец квартиры схватил нож и несколько раз ударил им 33-летнего мужчину в грудь. Гость от ранений умер.

Погибшего обнаружили его родственники, пришедшие в квартиру. Они вызвали медиков и сообщили о преступлении в правоохранительные органы. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за повреждений сердца и легкого.

- 57-летнего мужчину арестовали. На предварительном следствии он полностью признал свою вину. Ее также подтверждают показаниями свидетелей, результаты экспертиз, протоколы осмотров и выемок, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.