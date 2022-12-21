Воронежец перечислил мошенникам 8 миллионов рублей

Несмотря на многочисленные предупреждения, на удочку мошенников попадают даже весьма состоятельные воронежцы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

67-летний житель Советского района Воронежа за считанные часы лишился всех своих сбережений. 20 декабря ему позвонил незнакомец. Он представился следователем и заявил, что на банковский счет собеседника покушаются преступники. И надо для безопасности все деньги перевести на «безопасный счет».

Пенсионер поверил рассказу афериста и перечислил на указанные ему реквизиты 8 миллионов рублей. После этого телефон «следователя» оказался отключен. Шокированный пожилой мужчина обратился в полицию

- Всего 20 декабря было 13 сообщений о фактах противоправных действий, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около 11 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям УК, карающим за мошенничества и кражи. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз просят жителей Воронежской области не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомцам. Имейте в виду: настоящие сотрудники банка никогда не уточняют персональные данные, а также не предлагают провести сомнительные финансовые операции, в том числе связанные с оформлением кредитов и защитой накоплений.