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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 15:23

Воронежец перечислил мошенникам 8 миллионов рублей

Это были все его сбережения
Юрий КОЗЛОВ
Несмотря на многочисленные предупреждения, на удочку мошенников попадают даже весьма состоятельные воронежцы.

Несмотря на многочисленные предупреждения, на удочку мошенников попадают даже весьма состоятельные воронежцы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

67-летний житель Советского района Воронежа за считанные часы лишился всех своих сбережений. 20 декабря ему позвонил незнакомец. Он представился следователем и заявил, что на банковский счет собеседника покушаются преступники. И надо для безопасности все деньги перевести на «безопасный счет».

Пенсионер поверил рассказу афериста и перечислил на указанные ему реквизиты 8 миллионов рублей. После этого телефон «следователя» оказался отключен. Шокированный пожилой мужчина обратился в полицию

- Всего 20 декабря было 13 сообщений о фактах противоправных действий, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около 11 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям УК, карающим за мошенничества и кражи. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз просят жителей Воронежской области не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомцам. Имейте в виду: настоящие сотрудники банка никогда не уточняют персональные данные, а также не предлагают провести сомнительные финансовые операции, в том числе связанные с оформлением кредитов и защитой накоплений.