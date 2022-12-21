Воронежские ребята за год собрали больше 350 тонн макулатуры

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронеже подвели итоги ежегодной экологической акции по сбору вторичных ресурсов среди образовательных учреждений. Она организована управлением экологии совместно с управлением образования и молодежной политики и организациями по сбору сырья в рамках проекта «Внедрение раздельного сбора отходов в образовательных учреждениях».

– Каждый год мы собираемся с вами здесь, чтобы отметить победителей замечательного проекта по внедрению раздельного сбора отходов. Это очень здорово, что нам удается менять и свое сознание, и сознание окружающих в сторону заботы об окружающей среде, – отметила заместитель главы администрации Воронежа Людмила Бородина.

Спонсоры проекта – Николай Белов, генеральный директор ООО «Воронежвторма» и Александр Карасев, коммерческий директор ООО «ХАРТИ» – поблагодарили участников проекта за ответственное отношение к проблемам экологии. По словам Александра Карасева, главный итог этой акции – сохранение зеленого фонда планеты:

- Если посчитать все результаты сбора макулатуры за последние десятилетия, мы поймём, сколько тысяч гектаров леса нам с вами общими усилиями удалось спасти.

Итоги этого года впечатляют: участники акции, а это 109 общеобразовательных учреждений и 77 дошкольных, собрали и сдали на переработку более 350 тонн макулатуры.

Победителями конкурса стали 16 человек. Они получили дипломы и памятные подарки: 5 дипломов I степени, 5 дипломов II степени, 4 диплома III степени и один Гран-При.

Диплома Гран-При (Прорыв года) в номинации «Победитель акции по сбору вторичных ресурсов среди образовательных учреждений» удостоился коллектив МБОУ СОШ №12. Ребята собрали 12 тонн 250 килограмм макулатуры!