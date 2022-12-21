Воронежцев приглашают на бесплатный осмотр у офтальмолога

В рамках проекта «Счастливый взгляд» каждый житель Воронежа в возрасте от 18 лет с плохим зрением может бесплатно пройти скрининговый осмотр в клинике «Мединвест» и получить консультацию офтальмолога. Об этом сообщили в управлении информации городской администрации.

На прием можно записаться по телефону: +7 (473) 212-12-22. Сотрудники колл-центра помогут подобрать адрес клиники (есть два варианта - ул. Куколкина, д. 11 и ул. Студенческая, д. 12а), дату и время приема, подробно расскажут об условиях акции.

Специалисты отмечают, что зима - сезон роста заболеваемости вирусными инфекциями. При этом на фоне ОРВИ или гриппа у детей и взрослых часто возникает конъюнктивит. Симптомы заболевания: глазное яблоко и веки краснеют и отекают, начинается сильный зуд и жжение, текут слезы, возникает ощущение инородного тела в глазах, раздражение от яркого света. Для некоторых видов вирусного конъюнктивита характерно поражение роговицы и снижение четкости зрения, могут возникнуть и другие осложнения.

В случае длительного течения простудного заболевания или гриппа к нему может присоединиться бактериальная инфекция. Тогда к симптомам вирусного конъюнктивита добавятся еще и гнойные выделения из глаз. Воспалительный процесс может развиться и в течение нескольких дней после выздоровления.

При своевременном обращении к врачу, соблюдении курса терапии и правил гигиены, конъюнктивит успешно лечится за две недели. А вот при хронической форме или неправильно подобранном лечении процесс восстановления может растянуться на 30-40 дней.

Самая важная профилактическая мера — это дезинфекция, например, мытье рук после посещения общественных мест и обеззараживание мобильных телефонов антисептиками.

Если в доме есть больной человек, нужно ежедневно проводить влажную уборку, протирать мебель и дверные ручки, использовать индивидуальные полотенца, регулярно стирать постельное белье.

При появлении любых неприятных ощущений в глазах, на фоне простудных заболеваний, нужно посетить специалиста, а не заниматься самолечением!

При сохранении жалоб или возникновении осложнений после выздоровления можно также прийти на скрининг-консультацию офтальмолога в клинике «Мединвест». Ее тоже сделают бесплатно.

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста