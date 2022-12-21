В Воронеже в 2023 году построят новую школу и детсад и проведут капремонт Дворца спорта «Юбилейный»

Вадим Кстенин поручил как можно более оперативно приступить к строительству новых и ремонту старых соцобъектов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел очередное планерное совещание со своими заместителями, руководителями районных управ и профильных управлений. В ходе него обсудили план капитального строительства, куда войдет более десятка новых объектов.

Открывая совещание, глава города обратил внимание на то, что региональный бюджет на 2023 год уже сформирован. Поэтому необходимо оперативно выполнить все подготовительные процедуры, чтобы сразу после наступления будущего года уже начать работу с новыми объектами.

В ближайшей перспективе – возведение физкультурного-оздоровительного комплекса к школе № 4, футбольного поля в микрорайоне Никольское (на первом этапе – вынос инженерных сетей), детсада на 600 мест, который появится на Московском проспекте, школы на 2000 мест на улице Острогожской.

Также предусмотрены реконструкция школы № 45, капремонт ледового дворца спорта «Юбилейный», спортивной школы олимпийского резерва № 4. Кроме того, введут в эксплуатацию целый ряд объектов коммунальной инфраструктуры (сети водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации.). На часть объектов будут объявлены торги «под ключ» – проектирование вместе со строительством. Впрочем, на некоторые объекты техдокументация уже есть.

На совещании рассказали о больших планах по развитию социальной инфраструктуры Воронежа. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– В кратчайшие сроки проведите работу с профильными департаментами правительства. Заключайте соглашения, получайте лимиты и приступайте к торгам, чтобы у нас уже в начале года по основным объектам заключены контракты. Тогда мы сможем оперативно, не теряя времени, приступить к работам по их проектированию, реконструкции или возведению, – поставил задачу подчиненным мэр Вадим Кстенин.

Также во время совещания рассмотрели вопросы, касающиеся сферы дорожного строительства, предстоящего благоустройства дворовых территорий, завершения финансового года.