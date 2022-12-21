Раненые бойцы из Воронежской области получили именные часы от губернатора и вкусные подарки к Новому году

Раненые бойцы получили подарки к Новому году. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В среду, 21 декабря, руководитель пресс-службы областного правительства Артем Сокольников вместе с зампредом регионального правительства Алексеем Аксеновым и замруководителя представительства правительства региона в Москве Игорем Мозговенко посетили воронежских бойцов, раненных в СВО. Они проходят курс лечения во втором филиале столичного 3-го Центрального военного клинического госпиталя.

Представители регионального правительства вручили военнослужащим именные губернаторские часы «Полёт» и вкусные подарки к Новому году (с ними помог еще один заместитель губернатора Виктор Логвинов). По поручению главы администрации области они оставили бойцам личные контакты - для решения бытовых вопросов самих военных и их родных. Некоторые раненые сразу высказали свои просьбы, региональные власти уже начали их проработку.

Военнослужащим подарили именные часы от губернатора Фото: с портала правительства Воронежской области.

Часть из военных заново учатся ходить, но их не покидает оптимизм. Врачи помогают пациентам делать первые шаги уже через пару недель после достаточно тяжелых ранений.