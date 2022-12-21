Губернатор Воронежской области прокомментировал смерть 16-летнего мальчика в Бутурлиновском доме-интернате

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал трагедию в Бутурлиновском доме-интернате в своем телеграм-канале. Напомним, возле здания социального учреждения обнаружили тело его 16-летнего воспитанника

- Я глубоко потрясен трагедией. Выражаю соболезнования всем, кто знал погибшего парня. По факту смерти подростка дал несколько поручений, их уже выполняют, - заявил губернатор. - Незамедлительно и в оперативные сроки проведут проверки всех воронежских стационаров психоневрологического профиля — на предмет обеспечения безопасности пациентов. При необходимости необходимо кратно усилить безопасность этих учреждений.

Александр Гусев добавил:

- В отношении руководства и сотрудников Бутурлиновского интерната проведут служебное расследование. По его итогам могут принять меры жесткого дисциплинарного реагирования к сотрудникам этого соцучреждения. Кроме того, служебную проверку организуют и в отношении руководства департамента социальной защиты региона. По результатам проверки будут приняты самые строгие меры дисциплинарной ответственности. Держу этот вопрос на личном контроле.

Напомним, еще до трагедии с подростком был громкий скандал с фото привязанных к кроватям детей в том же интернате.