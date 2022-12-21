Средний размер микрозайма в Воронеже составляет 11 тысяч рублей

Главное - не попасть на мошенников Фото: из архива «КП»

Региональное отделение Банка России выяснило, что объем выдач микрозаймов воронежцам за первые 9 месяцев 2022 года составил около 2 млрд рублей. Это сопоставимо с показателями за тот же период 2021 года.

Воронежцы в среднем берут в долг по 11 тысяч рублей.

- Рынок микрозаймов в Воронежской области очень стабилен. Об этом говорит как сумма долга людей перед микрофинансовыми организациями, так и количество заключенных договоров, — отметил Максим Толубаев, эксперт по финансовому рынку воронежского отделения Банка России.

Однако эксперты напоминают, что под легальных кредиторов любят маскироваться мошенники. Поэтому прежде, чем взять денег взаймы, надо проверить, есть ли эта компания в реестрах Банка России.

- По закону МФО не могут безгранично начислять проценты, штрафы и пени по микрозаймам. Даже если просрочить выплаты, ваш долг легальной микрофинансовой организации не превысит размер займа более чем в полтора раза. А вот мошенники не ограничивают себя, и нередко долг увеличивается в десятки раз, — напомнил Максим Толубаев.