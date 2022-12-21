В Воронеже будут судить шестерых похитителей мужчины, вымогавших у него 5 миллионов рублей

Сотрудники прокуратуры Левобережного района Воронежа передали в суд уголовное дело шести участников преступной группы. По версии следствия, в сентябре 2021 года в Московской области эти злоумышленники похитили, угрожая предметами, используемыми в качестве оружия, 36-летнего мужчину. Его привезли на автомобиле в Воронеж. Мужчину заперли в доме и требовали за освобождение выкуп в пять миллионов рублей. Похитители заставили его написать долговую расписку. Потом их жертве чудом удалось сбежать. А преступников задержали сотрудники ФСБ.

В отношении похитителей возбудили уголовные дела по статьям, карающим за похищение человека из корыстных побуждений и за вымогательство в особо крупном размере. Их будут рассматривать в Левобережном районном суде.