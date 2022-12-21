Воронежский регоператор по обращению с ТКО оспорил в суде часть претензий Росприроднадзора

Воронежский региональный оператор по обращению с бытовыми отходами, компания «Экотехнологии», сообщила, что смогла оспорить в суде часть претензий со стороны Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Предписание из 51 пункта компания получила от надзорного органа еще 13 июля 2021 года. Однако согласилась лишь с частью претензий, обратившись в Арбитражный суд Воронежской области.

- По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил требования АО «Экотехнологии» и признал недействительными некоторые пункты предписания, - сообщили в пресс-службе регоператора. – Остались пункты, касающиеся исключительно эксплуатации скважины для хозяйственно-бытовых нужд на мусоросортировочном заводе, то есть они никаким образом не связаные с деятельностью компании.

Суд также отменил 8 выписанных ведомством штрафов, по двум вынесено предупреждение, размеры еще двух штрафов уменьшили в два раза. Все обоснованные нарушения регоператор оперативно устранил, добавил представитель компании.