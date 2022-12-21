Коронавирус в Воронежской области на утро 21 декабря: 47 человек заболели, никто не умер

Число заболеваний коронавирусом продолжает снижаться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали информацию о заболеваниях коронавирусом на утро среды, 21 декабря. Число заражений продолжает снижаться. На этот раз заболели всего 47 человек, 14 из них попали в больницы. Для сравнения: на утро 20 декабря заразились 54 жителя Воронежской области, 36 из них были госпитализированы. Всего же за время с начала эпидемии заболели уже 470 330 наших земляков.

За сутки никто не умер от последствий ковида. Число жертв коронавируса в Воронежской области осталось прежним – 8 599 человек.

Выздоровели на этот раз 94 человека. На утро 20 декабря их было чуть больше – 98.