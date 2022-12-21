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НовостиОбщество21 декабря 2022 11:14

Строительные компании Воронежа выбирают MacroCRM для бизнеса

Специалисты одного из ведущих застройщиков Воронежа – строительной компании «Стэл-инвест» - детально изучили IT-рынок и нашли оптимальное решение для работы, которое способно автоматизировать все бизнес- процессы
Источник:kp.ru

Сбер представил предпринимателю партнерскую облачную платформу для управления продажами— MacroCRM.

Платформа предназначена для владельцев строительных компаний и интегрирована с интернет-банком для предпринимателей СберБизнес.

Систематизировать и улучшить бизнес-процессы помогут реализованные в программе отраслевые сценарии работы. Помощь в интеграции всех процессов в систему оказывает опытная команда внедрения и технической поддержки.

Денис Скребец, заместитель председателя – управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Стоит отметить, что строительная компания «Стэл-инвест» - это уже четвертый крупный застройщик Воронежа, подключенный к MacroCRM. Его использование позволяет бизнесу эффективно управлять строительством: быстрее и проще формировать отчёты, сократить ошибки и сроки их устранения между подрядчиками, поставщиками и банком».