Строительные компании Воронежа выбирают MacroCRM для бизнеса

Сбер представил предпринимателю партнерскую облачную платформу для управления продажами— MacroCRM.

Платформа предназначена для владельцев строительных компаний и интегрирована с интернет-банком для предпринимателей СберБизнес.

Систематизировать и улучшить бизнес-процессы помогут реализованные в программе отраслевые сценарии работы. Помощь в интеграции всех процессов в систему оказывает опытная команда внедрения и технической поддержки.

Денис Скребец, заместитель председателя – управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Стоит отметить, что строительная компания «Стэл-инвест» - это уже четвертый крупный застройщик Воронежа, подключенный к MacroCRM. Его использование позволяет бизнесу эффективно управлять строительством: быстрее и проще формировать отчёты, сократить ошибки и сроки их устранения между подрядчиками, поставщиками и банком».