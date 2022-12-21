В райцентре Воронежской области в столкновении двух «Лад» пострадала женщина

Одна из машин после столкновения. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 20 декабря, в 17.40 в поселке Каменка на улице Железнодорожной водитель «ВАЗ-2112», 36-летняя местная жительница, очень неудачно выехала со двора. Она не уступила ехавшей по главной дороге «десятке», которой управлял 28-летний местный житель. Машины столкнулись. Женщина, рулившая «ВАЗ-2112» получила травмы. На скорой ее отвезли в местную больницу.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства этой аварии. В частности, причины грубого нарушения правил женщиной, рулившей 12-й «Ладой».