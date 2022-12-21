В Воронежской области на сгоревшей даче нашли неопознанный труп

Огонь в дачном поселке в Лискинском районе тушили около получаса. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 21 декабря, в 00.22 загорелся домик на Никольских дачах на хуторе Никольский Лискинского района. На место ЧП выезжали три пожарные машины с шестью сотрудниками МЧС на борту. Они справились с огнем в 00.52. Однако к тому времени дачный домик 6х7 метров уже сгорел полностью. На пепелище обнаружили труп. Личность погибшего человека устанавливают, пока неясно даже, мужчина это был или женщина.

Еще один пожар с пострадавшим случился во вторник, 20 декабря, в 9.59 в Воронеже на улице 50 лет Советской Армии в Железнодорожном районе. Приехавшие на место ЧП на двух машинах восемь сотрудников МЧС С огнем справились с огнем в 10.28. В жилом доме 6х10м в комнате 6х4м полностью сгорел пол. На пожаре получил ожоги 62-летний мужчина, он попал в больницу.