Игорь Маковский: электросетевые предприятия новых территорий достойно проходят отопительный сезон

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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский во время работы на новых территориях в городе Мелитополь провел в государственном унитарном предприятии «Таврия-Энерго» заседание специального оперативного Штаба по работе энергетиков в отопительный сезон.

На Штабе обсудили вопросы защиты центров питания от огневого воздействия, а также схемы взаимодействия между энергетиками #РоссетиЦентр, Мариуполя, Запорожской и Херсонской областей, экстренными службами и местными властями в праздничные дни. Игорь Маковский дал поручение постоянно поддерживать номенклатуру и объем аварийного запаса. Особое внимание было уделено вопросам безопасности персонала, работающего в условиях повышенного уровня террористической опасности.

Также Игорь Маковский провел рабочее совещание в Мариуполе по итогу решения задач, выполняемых в рамках отопительного сезона. Стоит отметить, что энергетики компаний ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» уже полгода непрерывно проводят работы на новых территориях по восстановлению и содержанию инфраструктуры, в том числе объектов отопления.

«Наши цели остаются неизменны. Мы делаем всё, чтобы этой зимой жителям всех областей и республик, где трудятся энергетики , было тепло и светло. Хочу отметить, что энергетические предприятия новых территорий, благодаря нашим совместным слаженным действиям, достойно проходят отопительный сезон», – подчеркнул Игорь Маковский.