В Воронеже на время новогодних праздников платные парковки станут бесплатными

Парковаться бесплатно можно будет в течение девяти дней. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Платные парковки в центре Воронежа на время новогодних праздников сделают бесплатными. Денег за оставленную машину не нужно будет перечислять с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщили в ООО «Горпарковки», занимающейся обслуживанием платных стоянок Воронежа.

В принципе это обычная практика для выходных дней. Просто на этот раз они будут очень долгими.

Кстати, в начале декабря у ООО «Городские парковки» сменились учредители. Компания перешла в собственность двух дочерних организаций госкорпорации «Росатом»: АО «Цифровые платформы и Решения Умного Города» и АО «Русатом Инфраструктурные Решения». При этом в соглашении с мэрией об обслуживании парковок ничего не поменялось.