Алексей Пинигин досрочно лишился статуса депутата Воронежской городской Думы

Алексей Пинигин. Фото: с сайта voronezh.er.ru

На заседании Воронежской городской Думы в среду, 21 декабря, приняли решение лишить статуса депутата своего теперь уже бывшего коллегу Алексея Пинигина. Его также вывели из состава комиссий по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям и по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.

Напомним, парламентария задержали в феврале 2022 года и обвинили его в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2018 году он убедил директора строительной компании передать ему 9,2 миллиона рублей за содействие в приемке и оплате работ на соцобъекте в Грибановском районе. По данным следствия, Пинигин соответствующих полномочий не имел, а деньги потратил на личные цели. Депутат признал свою вину.

Вскоре после возбуждения уголовного дела в отношении этого парламентария его лишили статуса заместителя председателя городской Думы. А также приостановили членство в «Единой России». Сперва депутата отправили под домашний арест. На данный момент он находится на свободе. При этом Пинигину запретили отправлять и получать почту и телеграммы, пользоваться средствами связи и интернетом.