Владимир Путин включил в состав рабочей группы по вопросам мобилизации двух воронежских депутатов Госдумы

Стал известен полный состав рабочей группы по вопросам мобилизации, а также социальной и правовой защиты участников спецоперации на Украине. В нее входит 31 человек. Владимир Путин включил в состав рабочей группы и двух воронежских депутатов Госдумы – Игоря Кастюкевича и Антона Ткачева.

Кастюкевич известен своей активной позицией по вопросам СВО. С марта он руководит гуманитарной миссией в Херсонской области. А вот чем заслужил место в рабочей группе Антон Ткачев, неясно. На данный момент представитель партии «Новые люди» занимается в Госдуме информационными политикой и технологиями.

Кастюкевич и Ткачев составят компанию известным военкорам: Семену Пегову (WarGonzo), Александру Сладкову и Михаилу Звинчука (автор проекта «Рыбарь»). Возглавит группу зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Главные задачи рабочей группы - контроль за реализацией мер социальной и правовой защиты участников СВО и их членов семьи и анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи. Каждый месяц по итогам ее деятельности будут предоставлять Владимиру Путину соответствующий доклад.