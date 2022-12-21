Под Воронежем водитель грузовика «Мицубиси» сбил насмерть пешехода

У мини-грузовика в аварии разбилось лобовое стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 20 декабря, в 6.40 в Семилукском районе на 199 километре дороги Курск-Воронеж 50-летний местный житель, руливший мини-грузовиком «Мицубиси», слишком поздно заметил выбежавшего на дорогу пешехода и сбил его. 36-летний мужчина из Нижнедевицкого района умер на месте. Полицейские выяснили, что он перебегал дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке. Судя по всему, водитель мини-грузовика ничего не мог сделать, чтобы предотвратить смерть пешехода.

- Всего 20 декабря в Воронежской области случилось 117 ДТП, из них в Воронеже – 89, на дорогах в районах – 20, на федеральных трассах – 8. В шести авариях два человека погибли и восемь получили травмы. Автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей и еще 22 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.