В Воронеже охранник устроил скандал из-за маски в управе Советского района

Управу Советского района охраняют от инфекций, проявляя чрезмерное рвение. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 20 декабря, скандал разгорелся на входе в управу Советского района. Туда пыталась войти женщина без маски. Охранник отказался ее впустить. Он потребовал надеть маску. Женщина начала снимать его на видео на телефон. Этим, по ее словам, она только спровоцировала агрессию – мужчина попытался помешать ей. А заодно уговаривал купить маску. На что посетительница резонно заявила, что ее на входе должны предоставлять бесплатно. Тогда охранник и вовсе предложил женщине надеть его маску.

Инцидент прокомментировали в управлении информации мэрии Воронежа:

- Настойчивость сотрудника специализированной организации, вероятно, была чрезмерна. Приносим автору видео извинения за волнения и тревоги, масочный режим был введен только первый день, потому возможны подобные неприятные события. Предпримем все усилия, чтобы они не повторялись.