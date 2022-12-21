Жители Воронежской области могут отправлять письма и посылки в зону СВО

Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, могут указать свои координаты в письмах домой. Фото: Александр КОЦ

Жители Воронежской области, чьих родственников мобилизовали для прохождения службы в зоне СВО, могут отправлять туда письма и посылки. Инструкцию, как это делать, дали в пресс-центре регионального правительства.

Письма и посылки нужно отправлять по единому адресу: 103400, город Москва-400. Обязательно надо указать номер воинской части.

Узнать адреса и номера воинских частей можно у самих военнослужащих. Или в военных комиссариатах, где их призывали. Военнослужащие могут написать письма домой, указав свой обратный адрес.

Кроме того, узнать координаты родственников или знакомых можно по телефонам горячих линий по вопросам частичной мобилизации и местонахождения военнослужащих: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46. Чтобы получить полную информацию, нужно знать личный номер военнослужащего. Сведения о нем можно получить в военном комиссариате по месту его призыва.