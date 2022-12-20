За кражу 336 голов скота, включая баранов и овец, четырех воронежцев отправили в колонию

Четверо жителей Воронежской области в возрасте от 27 до 35 лет получили тюремные сроки за кражу баранов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда Новохоперского района.

С июня по декабрь 2019 года злоумышленники похитили из базов в поселках Сосновском и Алексеевском, а также в селе Красном Новохоперского района 336 голов скота, включая 21 барана и 55 ягнят. Кроме того, из вольера, расположенного вблизи поселка Озерного, украли одну лань.

В итоге подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от двух до четырех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что злоумышленники компенсировали 1,52 миллиона рублей из общей суммы иска со стороны потерпевших в размере 1,80 миллиона.