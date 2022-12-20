Под Воронежем столкнулись два грузовика и «Лада Калина»

По предварительным данным, сегодня, 20 декабря, в 15:00 на 209 км автодороги Р-298 "Курск - Борисоглебск", 44-летний житель Волгоградской области, управляя грузовиком «КамАЗ», при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилям, двигающимся по главной дороге. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В итоге «КамАЗ» с автомобилями МАН, под управлением 27-летнего жителя областного центра, и "Лада Калина", под управлением 38-летнего жителя Ольховатского района. В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения. На месте происшествия работают госавтоинспекторы, обеспечивают безопасность дорожного движения и устраняют затор.