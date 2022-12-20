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НовостиОбщество20 декабря 2022 14:46

В Воронеже автоинспектор помог водителю, у которого поломалась машина

Мужчина провел на обочине несколько часов и сильно замерз
Алексей СЕРГУНИН
Полицейский вместе с воронежцем с помощью пускового устройства запустили двигатель машины. Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Полицейский вместе с воронежцем с помощью пускового устройства запустили двигатель машины. Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Командир роты ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу майор полиции Александр Горожанкин во время патрулирования заметил около дома №96/3 по улице Тютчева мужчину, который активно жестикулировал руками, пытаясь остановить проезжавших мимо автолюбителей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выяснилось, что 36-летний воронежец провел на обочине уже несколько часов, сильно замерз, а никто так и не остановился, чтобы помочь с поломкой его «Пежо».

Полицейский вместе с воронежцем на патрульном автомобиле добрались до места стоянки иномарки, где с помощью пускового устройства запустили двигатель машины. Обрадованный житель областного центра поблагодарил сотрудника полиции за неравнодушие и оказанную помощь.