Обвиняемые в жестоком убийстве детей брат с сестрой из воронежского райцентра встретят Новый год в СИЗО

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20 декабря Ленинский районный суд Воронежа продлил срок срока содержания под стражей брату и сестре Тимофеевым, которых обвиняют в жестоком убийстве двух детей 7 и 8 лет. Они пробудут в СИЗО еще два месяца - до 21 февраля. Об этом сообщили в суде.

С ходатайством о продлении срока выступил следователь СК по Воронежской области. Напомним, трагедия произошла в апреле 2022 года в селе Терновка. По версии следствия, брат и сестра (а это именно ее были дети) разозлились на поведение мальчиков и убили их. Одного утопили в ванне, а второго забили до смерти молотком.

Было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В судебном заседании следователь и прокурор заявленное ходатайство поддержали. Обвиняемые и защитники не стали возражать против продления срока содержания под стражей.