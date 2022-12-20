В ходе СВО в районе Макеевки погиб младший сержант из Воронежской области

Фото со страницы Игоря Кирноса

В боях на Украине в ходе специальной военной операции погиб Николай Рапота, житель Лискинского района. Ему было 40 лет. О его смерти сообщил глава администрации муниципалитета Игорь Кирнос на своей официальной странице во ВКонтакте во вторник, 20 декабря.

Героический земляк служил командиром отделения в звании младшего сержанта. Николай погиб в боях в районе Макеевки, освобождая от неонацистов Донецкую народную республику.

– По словам его близких он отличался принципиальностью, смелостью, беззаветной любовью к Отчизне. Его ратный подвиг всегда будет примером для всех нас. Вечная память и слава Герою!, – написал Игорь Кирнос.