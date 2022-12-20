В Воронеже на улице Героев Стратосферы мужчина пырнул ножом своего неприятеля

Неожиданно к потерпевшему подошел неизвестный, ударил ножом в грудь и скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемное отделение доставлен 30-летний местный житель с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения грудной клетки. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в вечернее время потерпевший находился на улице Героев Стратосферы. Неожиданно к нему подошел неизвестный, нанес удар ножом в область груди и скрылся.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 26-летний воронежец. Задержанный во всем сознался и объяснил, что из-за конфликта, произошедшего в прошлом, испытывал к потерпевшему неприязнь.

В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнику, который заключен под стражу, грозит лишения свободы на срок до десяти лет.