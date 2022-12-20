В Воронежской области ищут неизвестных, вырубивших 14 сосен

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Россошанском районе Воронежской области неизвестные в преддверии Нового года незаконно срубили 14 сосен. Факт преступления был обнаружен при проверке соблюдения законодательства в сфере охраны лесов и лесопользования сотрудниками межрайонной прокуратуры. Об этом рассказали в областном надзорном ведомстве 20 декабря.

Деревья росли на участке, который относится к категории лесов Государственного лесного фонда Российской Федерации. Теперь вместо них остались лишь пни.

Материалы прокурор направил в следственные органы. Отделом МВД России по Россошанскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере). Штраф по данной статье составляет до пятисот тысяч рублей. Проводится дознание.