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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 13:19

В Воронежской области ищут неизвестных, вырубивших 14 сосен

Возбуждено уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Россошанском районе Воронежской области неизвестные в преддверии Нового года незаконно срубили 14 сосен. Факт преступления был обнаружен при проверке соблюдения законодательства в сфере охраны лесов и лесопользования сотрудниками межрайонной прокуратуры. Об этом рассказали в областном надзорном ведомстве 20 декабря.

Деревья росли на участке, который относится к категории лесов Государственного лесного фонда Российской Федерации. Теперь вместо них остались лишь пни.

Материалы прокурор направил в следственные органы. Отделом МВД России по Россошанскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере). Штраф по данной статье составляет до пятисот тысяч рублей. Проводится дознание.