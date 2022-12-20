Доверчивая воронежская пенсионерка отдала аферистам два млн рублей

За минувшие сутки в полицию региона поступили четыре сообщения о фактах хищения денег с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне,19 декабря, 70-летняя женщина обратилась в отдел полиции № 5 УМВД России по Воронежу с заявлением о том, что пострадала от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая пояснила, что ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником Следственного комитета Москвы. В ходе разговора звонивший сообщил, что некий гражданин, имея на руках генеральную доверенность, пытается снять крупную денежную сумму со счета потерпевшей.

Далее собеседник предложил защитить сбережения от действий мошенника: перевести их на безопасный резервный счет. Следуя инструкциям лжеследователя, женщина отправилась к банковскому терминалу и перевела имеющиеся деньги на указанные ей реквизиты. Причиненный ущерб составил два миллиона рублей.

Всего же за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано восемь сообщений о дистанционных мошенничествах, а также четыре сообщения о фактах хищения денег с банковских карт. Общий ущерб составил более 6,2 млн рублей.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными при дистанционном общении с неизвестными, в том числе представляющимися сотрудниками финансовых учреждений или правоохранительных организаций.