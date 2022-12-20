Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели ребенка в воронежском интернате

Фото СУ СК по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

СК возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) по факту смерти 16-летнего ребенка из Бутурлиновского дома-интерната. Тело мальчика нашли под окнами здания. Он выпал из окна второго этажа и от полученных травм скончался. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области во вторник, 20 декабря.

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, сейчас допрашиваются свидетели. Тело ребенка отправят на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Ход расследования находится на личном контроле у руководителя следственного управления.

Напомним, недавно Бутурлиновский интернат поучаствовал в скандале после публикации в интернете фотографий связанных детей. По факту истязаний воронежское СУ СК возбудило уголовное дело.