В Воронеже футбольный тренер получил условный срок за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

В Левобережном районном суде Воронежа вынесли приговор по уголовному делу тренера-преподавателя по футболу Верхнехавской детско-юношеской спортивной школы 56-летнего Валерия Хатунцева, а также его знакомого - 36-летнего Сергея Девятова.

В суде установили, что Хатунцев хотел скрыть свою судимость за совершение умышленного преступления против личности от руководства спортивной школы. Если бы его руководители узнали о ней, специалиста сразу бы уволили. В мае 2022 года он обратился за советом к своему приятелю Девятову. Тот предложил решить дать взятку уже его знакомому - сотруднику регионального управления ФСБ. Однако сотрудник силового ведомства от получения денег отказался. Хатунцева задержали при попытке передачи 40 тысяч рублей.

- В итоге Хатунцева приговорили к полугоду лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а Девятова – к штрафу в 250 тысяч рублей. Вердикт суда пока не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.