Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 декабря 2022 11:57

Воронежец сдал в металлолом машину бывшей жены

Его наказали 400 часами обязательных работ
Алексей СЕРГУНИН

Бутурлиновский районный суд установил, что в октябре 2021 года М. согласился отремонтировать машину, принадлежащую бывшей жене. Она дала ему автомобиль и 3500 рублей для покупки стартера. Но в марте этого года злоумышленник сдал автомобиль в металлолом, а вырученные деньги потратил. Суммарный ущерб составил 92 800 рублей. Об этом информирует пресс-служба райсуда.

Приговором суда М. признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Ему назначено наказание в виде обязательных работ на 400 часов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец с помощью эвакуатора сдал в металлолом два чужих автомобиля.