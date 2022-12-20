Воронежец сдал в металлолом машину бывшей жены

Бутурлиновский районный суд установил, что в октябре 2021 года М. согласился отремонтировать машину, принадлежащую бывшей жене. Она дала ему автомобиль и 3500 рублей для покупки стартера. Но в марте этого года злоумышленник сдал автомобиль в металлолом, а вырученные деньги потратил. Суммарный ущерб составил 92 800 рублей. Об этом информирует пресс-служба райсуда.

Приговором суда М. признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Ему назначено наказание в виде обязательных работ на 400 часов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец с помощью эвакуатора сдал в металлолом два чужих автомобиля.