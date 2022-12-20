Воронежская бобслеистка завоевала бронзу первенства России

Cофия Степушкина вместе с москвичкой Ниной Клименко на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская бобслеистка София Стёпушкина взяла медаль на первенстве России среди спортсменов до 21 года, проходившем в Сочи на санно-бобслейной трассе «Санки». прошло первенство России по бобслею. Эти соревнования - смотр ближайшего резерва основного состава сборной страны.

В турнире участвовали спортсмены из 11 регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Орловской, Липецкой, Воронежской областей, Краснодарского и Красноярского края и Башкортостана.

- София Стёпушкина в паре с москвичкой Ниной Клименко завоевала бронзу среди экипажей двоек. К тому же она стала четвёртой в соревнованиях монобобов. Третьему призеру Мелисе Багаевой из Башкортостана София уступила всего 0,05 секунды. Кроме того, Стёпушкина выступила на проходящих параллельно всероссийских соревнованиях. В соревнованиях двоек наша спортсменка также заняла четвертое место. Здесь София выступала в паре с Аленой Анисимовой из Башкортостана, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, София – дочь трехкратного призера чемпионатов мира, воронежского бобслеиста Дмитрия Стёпушкина, недавно ушедшему из жизни.