В Воронеже обсудили вопросы безопасности отдыха горожан на новогодних праздниках

Основные гуляния пройдут на площади Ленина Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В преддверии новогодних праздников и каникул в управе Ленинского района прошло заседание специальной комиссии, на котором оперативные службы обсудили вопросы безопасности горожан и профилактики ЧС.

В мероприятии приняли участие профильные сотрудники управы, представители МЧС России, полиции, медицинских и образовательных учреждений района, ЭГС №1 филиала ОАО «Газпром газораспределение г.Воронеж».

Собравшиеся обсудили план мероприятий по обеспечению безопасности в местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей, в период Новогодних и Рождественских праздников, на территории Ленинского района.

Сотрудники полиции и противопожарного ведомства дали рекомендации по порядку действий в части профилактики опасных явлений и на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Принято решение провести дополнительные инструктажи с должностными лицами, задействованными в праздничный период для организации различных массовых мероприятий.