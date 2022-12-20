В Воронежской области обнаружили тело 16-летнего воспитанника интерната

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Тело 16-летнего подростка обнаружили возле Бутурлиновского дома-интерната. Мальчик был полным сиротой и воспитывался в спецучреждении.

Как сообщили в правительстве области со ссылкой на информацию от соцработников заведения, подросток был склонен к опасному для собственного здоровья поведению.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Им предстоит восстановить картину трагедии и выяснить причину, а также обстоятельства гибели мальчика.

- На время следственных действий департамент соцзащиты региона воздержится от более детальных комментариев и готов оказать всю необходимую помощь правоохранительным органам для расследования причин и обстоятельств трагедии, - прокомментировали в правительстве области. - Специальная рабочая группа департамента уже находится в пути к месту происшествия.

Напомним, Бутурлиновский интернат недавно прославился на всю Россию после публикации в интернете фотографий связанных детей. По факту истязаний воронежский СУСК возбудил уголовное дело. Накануне ведомство сообщило, что расследование еще не завершилось и выводы не сделаны.