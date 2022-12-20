ГЖИ потребовала от УК и водоканала навести порядок в затопленном подвале воронежского дома

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области Фото: Предоставлено

Представитель государственной жилищной инспекции по жалобе жильца выехал для осмотра подвала многоквартирного дома №31 по улице Таранченко в Воронеже. Помещения цоколя оказались затоплены из-за течи канализации и не просушены.

После осмотра подвала инспектор проверил дворовый канализационный колодец, который также оказался наполнен стоками. Засор колодца напрямую влияет на работу внутридомовых сетей и может стать причиной их неисправности, что приводит к подтоплению подвала.

По закону за состояние внутридомовых сетей отвечает УК, а за уличный колодец – водоканал. В связи с этим ГЖИ объявила предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований «УК Центрального района» и «РВК-Воронеж» с требованием устранить неисправность, отчитавшись о принятых мерах.

Кроме того должностное лицо управляющей организации вызвали в ГЖИ для составления протокола об административном правонарушении.

Затопленный колодец. Фото УК Фото: Предоставлено

В УК Центрального района рассказали, что подвал дома начало подтапливать из-за засора уличного колодца накануне проверки ГЖИ, которая состоялась 1 декабря.

- В ситуациях, когда уличная сеть не справляется и не может принять стоки из дома, пластиковые трубы часто расходятся под давлением жидкости. Так случилось и здесь: небольшой кусок трубы вместе с заглушкой выдавило стоками, - пояснили у УК.

По словам коммунальщиков, устранить течь в подвале сейчас, когда колодец еще не прочищен, физически невозможно, так как установка заглушки на место спровоцирует затопление квартир на первом этаже.

В УК заявили, что неоднократно направляли в водоканал заявки на прочистку колодца.