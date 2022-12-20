Гандбольный клуб «Воронеж» потерпел первое домашнее поражение в чемпионате России

В ТОП-5 результативных игроков «Воронежа» вошли – Евгений Грибков (семь очков), Никита Арефин (четыре), Федор Селин, Никита Палишев и Павел Матвеев (по три). Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 19 декабря, в воронежском спортивном центре «Гран-При» состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу среди мужских команд в высшей лиге. Лидер чемпионата по набранным очкам – волгоградский «Каустик» гостил у лидера турнира по потерянным очкам – «Воронежа». Днем ранее хозяева в упорной борьбе праздновали успех (30:28). Но оформить еще один выигрыш подопечные Алексея Доронкина не сумели. На перерыв команды ушли при счете 18:15 в пользу волгоградцев, на 57-й минуте воронежцы выправили ситуацию – 29:29. Но дожать «Каустик» хозяева не сумели. Итог - 31:29 в пользу гостей. Это поражение стало первым для воронежцев на своей площадке в этом розыгрыше.

В ТОП-5 результативных игроков «Воронежа» вошли – Евгений Грибков (семь очков), Никита Арефин (четыре), Федор Селин, Никита Палишев и Павел Матвеев (по три).

После минувшего тура «Каустик» остался на первом месте (24 очка). Вторыми идут «Чеховские медведи-2» (20). У «Воронежа» 19 баллов, но при этом на четыре игры меньше, чем у волгоградцев. Теперь 20 и 21 января наши земляки проведут два поединка в Белгороде с «Технологом-Спартаком» (пятое место, 12 очков).