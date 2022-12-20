Ростовский водитель, спровоцировавший ДТП с тремя погибшими в Воронежской области, считает себя невиновным

Специализированный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области завершил расследование уголовного дела в соответствии с пунктом «а» части 6 статьи 264 УКРФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Накануне сайт vrn.kp.ru уже сообщал о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Напомним, что в ходе предварительного следствия установлено, что 4 июля этого года в 16:00 на 210 километре автодороги «Воронеж – Луганск» 46-летний житель Ростовской области находился в состоянии наркотического опьянения за рулем большегрузного автомобиля «Ман» с полуприцепом.

Двигаясь со стороны Воронежа, обвиняемый не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с «Фордом Эксплорер» под управлением 37-летнего петербуржца, а затем с «Рено Каптюр», за рулем которого была 36-летняя жительница Россоши. В результате ДТП водитель «Рено», а также две ее несовершеннолетние дочери, 15 и семи лет, скончались на месте аварии от полученных травм. В «Форде» сработала система пассивной безопасности, в результате чего водитель получил незначительные телесные повреждения.

Не смотря на то, что следствие собрало достаточные доказательства вины водителя грузового автомобиля, подозреваемый свою вину не признал. Расследование уголовного дела завершено, и, оно направлено на рассмотрение в Россошанский районный суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет тюрьмы.