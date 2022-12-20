В Воронеже в мэрии объяснили, почему не работают подъемники в переходе на Московском проспекте

Подъемники поставили, но они так и не заработали. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Жители домов возле здания опорного университета на Московском проспекте обратили внимание, что не работают подъемники в недавно отремонтированном переходе. Причем их упаковали в чехлы. Возникло понятное недоумение – ведь городские власти объявили об их готовности к работе еще 6 декабря.

Представители компании-концессионера объяснили этот парадокс так:

- При эксплуатации подъемников выявили заводской брак. Вышла из строя одна из микросхем, в связи с этим систему временно отключили. Уже направили заявку в адрес завода-изготовителя, специалисты которого в ближайшее время прибудут для устранения неполадки. Чехлы не влияют на работоспособность. Их будут использовать постоянно, в том числе и после устранения неполадок – они используются для защиты датчиков. После техобслуживания подъемники возобновят работу – при помощи кнопки вызова оператора.

В управлении информации мэрии добавили, что сделали замечание организации из-за того, что на около подъемников не было соответствующего объявления.