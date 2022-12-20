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НовостиСпорт20 декабря 2022 8:47

Воронежские борцы стали призерами международного турнира

Соревнования прошли в Советске Калининградской области
Алексей СЕРГУНИН
Воронежцы везут две награды с «Кубок Тильзита». Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежцы везут две награды с «Кубок Тильзита». Фото ЦСП СК Воронежской области.

«Кубок Тильзита» по греко-римской борьбе среди глухих спортсменов собрал 134 атлета из 30 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Представители Воронежской области дважды поднимались на пьедестал почета. Золотую медаль завоевал Дмитрий Шакуров. Он провёл четыре схватки и во всех победил. А вот Егор Степанов стал вторым. В двух схватках спортсмен выиграл, а вот в борьбе за золото уступил.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские борцы взяли три медали на всероссийском турнире. Тем временем, Матвей Кривошеев и Александр Горбачев победили на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе.