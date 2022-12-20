Коронавирус в Воронежской области на утро 20 декабря: 54 человека заболели, никто не умер

Коронавируса вроде бы стало меньше, но протекать он стал у большинства заболевших тяжелее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ковидная статистика в течение нескольких дней вроде бы успокаивает. Все меньше людей заболевает. На утро вторника, 20 декабря, - всего 54 жителя Воронежской области. Напомним, на начало дня 19 декабря заразился 61 человек. Но это одна сторона медали. А другая – больше половины из 54 заболевших попали в больницы – 36. Всего же за время эпидемии коронавируса им заразились уже 470 283 жителя Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер от осложнений. Напомним, на утро 19 декабря, было две смерти. Всего ушли в мир иной от коронавируса 8 599 наших земляков.

Впрочем, выздоравливают все же больше – на этот раз 98 человек. На утро 19 августа победивших ковид было поменьше – 81.

Не стоит забывать и о более традиционном гриппе. Из-за него досрочно отпустили на новогодние каникулы школьников. Губернатор вновь рекомендовал ввести масочный режим в органах государственной власти нашего региона.